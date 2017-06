I grandi classici restaurati del cinema italiano a Bratislava con la rassegna Cinevitaj Ritorna anche quest’anno con il festival Dolce Vitaj la rassegna del cinema italiano che la sezione Cinevitaj che per il decimo anniversario della manifestazione offre una piccola selezione di pellicole indimenticabili, simbolo del cinema degli anni d’oro del Bel Paese, opere iconiche del nostro cinema classico. Le proiezioni di quattro opere di eccezionale valore per mano di registi di calibro superiore si terranno, in versione digitale restaurata, presso il Teatro Arena tra il 6 e il 22 giugno 2017. Si potrà così godere ancora una volta sul grande schermo delle suggestioni de La dolce vita di Federico Fellini, Il sorpasso di Dino Risi, Il conformista di Bernardo Bertolucci e del Matrimonio all’italiana di Vittorio De Sica con i volti più amati del cinema italiano degli anni Sessanta, da Marcello Mastroianni a Sophia Loren, da Vittorio Gassman a Laura Sandrelli, fino a Jean-Louis Trintignant che in quegli anni era spesso tra i protagonisti delle opere dei grandi autori italiani. Tutti i film saranno in lingua originale italiana con i sottotitoli in slovacco e inglese. «Le pellicole sono state di recente restaurate con tecnica digitale dalla Cineteca di Bologna, istituzione conosciuta in tutto il mondo per la qualità del suo lavoro, nell’ambito del suo progetto di lungo termine “Il cinema ritrovato” con il restauro dei capolavori del cinema italiano e internazionale. Le tecnologie digitali utilizzate nel restauro restituiscono ai film una luminosità e nitidezza prima sconosciuta, e permette di riportare sul grande schermo l’autentica bellezza visiva, le emozioni e il divertimento provato a suo tempo dal pubblico contemporaneo», ha detto Adriana Šulíková dell’Istituto Italiano di Cultura di Bratislava. La rassegna Cinevitaj si apre martedì 6 giugno con Il sorpasso di Dino Risi (1962), che a detta di molti è il miglior film per capire gli Anni Sessanta italiani (e non solo), anche meglio dei libri di storia. È una storia che vede protagonisti l’estroverso e superficiale quarantenne Bruna Cortona in una Roma deserta per le vacanze, che incontra per caso uno studente timido e diligente, Roberto Mariani, e lo convince a unirsi a lui in una gita in auto. Il film ha vinto il David di Donatello (1963) e nello stesso anno il Nastro d’Argento per Vittorio Gassmann come miglior attore. Sabato 10 giugno sarà proiettata la commedia cult Matrimonio italiano di Vittorio De Sica (1964) nel quale l’ex prostituta Filumena (Sophia Loren) cerca di sposare con l’inganno Domenico (Marcello Mastroianni). Il film ricevuto premi prestigiosi tra i quali il Golden Globe per il miglior film in lingua straniera e due nomination all’Oscar (1966) nella categoria miglior film straniero e migliore attrice. La pellicola di coproduzione franco-tedesca-italiana Il conformista (1970), diretta da Bernardo Bertolucci è in programma martedì 13 giugno. Basata sul romanzo di Alberto Moravia, l’opera è una storia sofisticata che mostra come il fascismo fosse divenuta una “malattia mortale” della classe media italiana. All’uscita fu un enorme successo e Bertolucci divenne un autore di primo livello sulla scena internazionale. La chiusura di Cinevitaj sarà giovedì 22 giugno con il film La dolce vita (1960) di Federico Fellini dove l’alta società della Roma degli anni Sessanta è altrettanto protagonista di Marcello Mastroianni, Anita Ekberg e Anouk Aimée. Il film ricevette l’Oscar (1962) per i costumi, il David di Donatello (1960) per la regia, la Palma d’Oro a Cannes (1960) per il miglior film, il Nastro d’Argento (1961) per la migliore storia, per Marcello Mastroianni come attore protagonista e per la scenografia, il New York Film Critics Circle Award (1961) per il miglior film straniero. –

Dove: Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava

Quando: 6-22 giugno 2017

Tutte le proiezioni iniziano alle ore 19:00

Biglietti (€ 5,00) e info: –

Programma Cinevitaj

06 giugno 2017 – Il sorpasso, Dino Risi |

10 giugno 2017 – Matrimonio all’italiana, Vittorio de Sica |

13 giugno 2017 – Il conformista, Bernardo Bertolucci |

22 giugno 2017 – La dolce vita, Federico Fellini | Vedi gli altri appuntamenti del festival DOLCE VITAJ 2017 Facebook

