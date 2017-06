La Slovacchia turistica: il castello di Strečno

Il Castello di Strečno (Strečniansky hrad), struttura di epoca gotica posta a picco su una ripida e alta rupe, domina dall’alto con la sua posizione imponente su una stretta gola tra Žilina e Martin, sulla strada che collega l’ovest con le regioni orientali della Slovacchia, e offre una meravigliosa vista panoramica sul fiume Váh e sulla vallata circostante.

Documentato per la prima volta in un atto ufficiale del 1316, fu eretto dal conte palatino Matúš Čák signore di Trenčín (ricordato dalla storia anche come Matúš Čák Trenčanský) sui resti di una precedente torre di guardia sulla strada per la contea di Turiec allo scopo di raccogliere i pedaggi. La costruzione, di pianta irregolare, si trova sulla cima di una ripida parete verticale di calcite a circa cento metri di altezza sul villaggio omonimo, in un sito che era già abitato fin dall’Età del Ferro e poi dalle tribù slave, che probabilmente avevano piazzato qui un forte in legno.

Grazie alle massicce fortificazioni multiple nelle parti occidentali e meridionali, con spesse mura, torri, bastioni difensivi e quattro porte, a suo tempo divenne la fortezza più sicura della regione settentrionale di Považie. […continua…]

–

Foto cc-by-nc-nd