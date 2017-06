A Bratislava il premio Golden Apple per l’eccellenza nel turismo La città di Bratislava ha ricevuto il premio Golden Apple nella categoria “destinazioni” dalla Federazione mondiale dei giornalisti e scrittori di viaggio (FIJET) per l’eccellenza nell’industria turistica. Il Golden Apple è l’equivalente dei premi Oscar cinematografici per il mondo del turismo, ed è concesso a «una destinazione che rappresenta un crocevia di storia, cultura ed esperienza», ha detto la presidente FIJET Slovakiia Ludmila Novacka alla premiazione che si è svolta ieri. Per l’occasione, decine di giornalisti di viaggio hanno passato tre giorni in città per esplorare le sue strade e i suoi dintorni. Il riconoscimento, ha detto il segretario di Stato agli Esteri Lukas Parizek, è un ulteriore impulso alla promozione come meta turistica della capitale slovacca, che sta un po’ alla volta conquistando un suo posto sulla mappa del turismo mondiale. Secondo il segretario di Stato Peter Durcek al ministero dei Trasporti, il dicastero che si occupa della promozione del settore dopo la chiusura dell’agenzia Sacr alla fine dello scorso anno, la leadership di Bratislava in questa area sarà di esempio anche per altre regioni del Paese. Bratislava, che nel 2016 è stata visitata da più di 1,2 milioni di persone, si va così ad aggiungere alle oltre 40 città che hanno ricevuto il riconoscimento dal 1970 in poi. È la prima località slovacca a ricevere il Golden Apple. Bratislava è davvero una piccola città che può offrire molto in uno spazio limitato, con proposte diversificate per tutti i gusti, che vanno dalla storia e monumenti alla bellisima natura del circondario, agli eventi sociali fino alle numerose possibilità di fare escursioni e sport nei dintorni. (La Redazione) –

