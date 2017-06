Il 5G che rivoluzionerà la sanità Manca ancora qualche anno prima che , la nuova generazione di trasmissione dati mobile, diventi realtà (le previsioni più ottimistiche parlano del 2020), ma le aspettative continuano ad aumentare. Dalle alle auto autonome, dall’industria 4.0 e il mondo della sanità: non sembra esserci un singolo ambito escluso dalla rivoluzione promessa da questa nuova tecnologia. Gli aspetti che consentiranno al successore del 4G/LTE di trasformare tutti questi settori saranno soprattutto due: la velocità (che raggiungerà una media di almeno 1 Gb al secondo, contro gli attuali 100 megabits) e la latenza (vale a dire il tempo d’attesa perché avvenga la connessione), che potrebbe scendere fino a un solo millisecondo rendendo affidabile il controllo in remoto di macchine alle prese con i compiti più complessi e delicati; tra cui, per esempio, i robot comandati a distanza per eseguire operazioni chirurgiche. La chirurgia a distanza, insomma, potrebbe diventare prassi, permettendo agli specialisti di intervenire su pazienti che non hanno modo di raggiungere i grandi poli ospedalieri o che, nei casi più urgenti, si trovano all’interno di ambulanze attrezzate. Stando al report From Healthcare to Homecare – realizzato dall’ per fotografare il modo in cui le nuove tecnologie, e il 5G in particolare, innoveranno la sanità – sarà però necessario conquistare la fiducia dei pazienti: il 61% dei 4.500 utenti intervistati tra Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Giappone e Corea del Sud afferma infatti di non fidarsi della chirurgia robotica via internet. […continua] –

