Slovacchia e Polonia, sessioni intergovernative più frequenti per maggiore cooperazione La seconda riunione congiunta dei governi slovacco e polacco, che si è tenuta ieri a Varsavia, ha visto la discussione incentrarsi in particolare su come dare impulso all’ulteriore sviluppo dei rapporti bilaterali e la della cooperazione tra i due paesi confinanti. Più in generale l’incontro, che è stato preceduto da un faccia a faccia tra i due primi ministri Robert Fico e Beata Szydlo, ha trattato di questioni come la costruzione di collegamenti stradali tra i paesi, un gasdotto transfrontaliero, la situazione in ‘Unione europea, la difesa, la sicurezza, il turismo e le politiche sociali. I due esecutivi hanno deciso di vedersi più spesso a per rafforzare ulteriormente i legami. Szydlo ha definito la Slovacchia un importante partner politico ed economico, e un paese di amici. I due gabinetti hanno convenuto di continuare le consultazioni intergovernative con l’occhio alla cooperazione in questioni strategiche, che la Szydlo ha ammesso è importante per entrambi i paesi. Del gasdotto per connettere i due territori si è discusso in modo specifico anche tra i due premier che intendono dargli la massima attenzione, perché la «diversificazione dei collegamenti per il gas è fondamentale», ha detto Fico con riguardo all’attuale situazione di incertezza sul transito del gas russo dall’Ucraina e dunque dalla Slovacchia nel percorso per l’Europa occidentale. Ma anche le infrastrutture di trasporto – autostrade, ferrovie e autobus – sono temi di cui si vuole sviluppare maggiormente l’utilizzo tra i due paesi. Secondo la Szydlo, Polonia e Slovacchia hanno simili opinioni sull’agenda dell’Unione europea per quanto riguarda l’inserimento dei lavoratori dipendenti nel mercato del lavoro, la politica di competitività e il mercato digitale. Insieme a Fico erano presenti alla riunione di Varsavia il vice premier per gli Investimenti e l’Informatizzazione Peter Pellegrini, il ministro dell’Economia Peter Ziga, il ministro dell’Ambiente Laszlo Solymos e i segretari di Stato dei ministeri degli Esteri, degli Interni, dei Trasporti e dell’Economia. (Red) –

