Disavanzo dello Stato sceso del 19,8% a maggio 2017

Il bilancio statale della Slovacchia ha registrato alla fine di maggio un deficit di 891,5 milioni di euro, un risultato inferiore di 220 milioni – il 19,8% – rispetto all’anno precedente, come ha riferito il ministero delle Finanze oggi. Sono diminuite su base annua le spese di 453,6 milioni di euro (-7,3%), ma anche le entrate di 233,6 milioni di euro (-4,6%). Le entrate fiscali sono però aumentate di 91,7 milioni nel confronto con il maggio 2016, in particolare a causa di sviluppi positivi per l’incasso dell’IVA per 263,2 milioni e per l’imposta sul reddito delle persone fisiche per 3,7 milioni di euro.

