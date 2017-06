Lajcak eletto presidente dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite Ieri a New York il ministro slovacco degli Affari esteri ed Europei Miroslav Lajcak è diventato il presidente della 72a sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Come ha informato l’ufficio stampa del ministero, Lajcak assumerà il suo incarico il 12 settembre e lo terrà per un periodo di dodici mesi. Si tratta del primo cittadino slovacco ad assumere una posizione così rilevante nell’organizzazione internazionale che conta 193 paesi membri. Nel discorso fatto subito dopo la votazione Lajcak ha dichiarato di essere onorato e ha ringraziato il presidente della repubblica Andrej Kiska, il suo governo e l’assemblea per il loro sostegno. Lajcak ha detto che intende prestare la medesima attenzione a tutti e tre i pilastri dell’organizzazione –pace, diritti umani e sviluppo sostenibile – e che le sue priorità come presidente dell’assemblea generale saranno la prevenzione dei conflitti e la mediazione come gli unici modi per mantenere la pace nel mondo. Tra gli altri obiettivi il ministro slovacco ha citato la ricerca di risposte a sfide attuali come le migrazioni e l’interesse ad avvicinare le persone all’operato delle Nazioni Unite. In un post su Facebook il ministro ha scritto di essere felice della fiducia espressa nei suoi confronti dagli Stati membri dell’ONU, fiducia che «è un impegno enorme», ha ammesso. «Farò tutto il possibile per portare l’ONU più vicina alla gente» e «sono grato e orgoglioso che questo onore sia capitato a me». Il primo ministro Robert Fico ha commentato il voto del Palazzo di Vetro dicendo che Lajcak si conferma un diplomatico di classe sopraffina. Questa elezione è un «riconoscimento eccezionale e un onore per la Slovacchia», ha sostenuto Fico. La candidatura di Lajcak alla presidenza dell’Assemblea generale ONU è divenuta pubblica nel dicembre 2016, dopo che il ministro non è riuscito a farsi nominare segretario generale (nomina poi andata al portoghese Antonio Guterres) in un processo avvenuto nei mesi precedenti. (La Redazione) –

