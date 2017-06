L’aeroporto di Bratislava pronto alla stagione estiva con 2000 voli charter di vacanzieri previsti

Saranno quasi 2 mila i voli charter che transiteranno presso l’aeroporto di Bratislava nel periodo delle vacanze estive che inizia a giugno e dura fino a ottobre. La destinazione più richiesta sarà Antalya, in Turchia, con 473 voli già programmati e un aumento di popolarità del 40%, davanti a Hurgada con 160 voli e la Bulgaria con 131 voli per Burgas e 48 per Varna.

La stagione estiva per la verità è cominciata già nel mese di aprile con la prima partenza per Salalah, in Oman, mentre a maggio si sono aggiunti nuovi voli charter per Antalya, Hurghada e Tel Aviv. In giugno si svolgeranno 311 partenze e arrivi charter da e per destinazioni in Turchia, Egitto, Tunisia, Bulgaria, Grecia, Israele, Malta e Montenegro. In luglio saranno quasi seicento, in agosto 584 e 401 in settembre. Nel mese di ottobre sarà ancora possibile volare verso località mediterranee come Sharm El Sheikh, Hurghada, Djerba e altre, con 48 partenze e arrivi che possono aumentare in base alle richieste di agenzie di viaggio e tour operator.

