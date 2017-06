Bratislava, uomo uccide agente immobiliare e poi si spara

Mercoledì 31 maggio nel quartiere Ruzinov di Bratislava un uomo ha sparato ripetutamente con una pistola uccidendo un altro uomo, proprietario di una agenzia immobiliare. L’aggressore si è poi puntato l’arma contro la testa scaricando un altro colpo. Il fatto è avvenuto intorno alle 12:45 in un edificio di appartamenti e uffici su via Komárnická, una strada tranquilla non lontano dall’ospedale universitario di Ruzinov.

Chiamata dai residenti, è sopraggiunta la polizia insieme a due ambulanze. I soccorritori hanno tentato di rianimare lo sparatore, un sessantenne in stato di grave trauma che ancora dava segni vitali. L’uomo però è deceduto dopo poco. Secondo il sito tvnoviny.sk l’aggressore prima di suicidarsi avrebbe sparato sette colpi contro la vittima.

(Red)

–

Foto cc-by-nd