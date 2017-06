Domanda di abitazioni in crescita, NBS avverte su rischio indebitamento famiglie La domanda di nuove abitazioni è al momento più rapida della capacità delle imprese di costruzione di finire i loro progetti residenziali, e i prezzi si stanno velocemente alzando oltre i limiti delle valutazioni degli esperti immobiliari, oggi il quotidiano Sme. Oggi il valore di mercato di un appartamento può essere superiore anche fino al 60% rispetto alla valutazione di un agente immobiliare. Ma anche nel caso i due valori corrispondano, le banche non forniscono più prestiti per l’intero ammontare dell’acquisto. Nel frattempo, in un altro articolo lo stesso giornale della Banca Nazionale (NBS) per la crescita esponenziale dell’indebitamentoe delle famiglie dovuta al forte aumento dei prestiti immobiliari concessi negli ultimi anni, il più robusto in tutta l’Unione europea, che NBS ritiene essere uno dei maggiori rischi per la stabilità del settore finanziario slovacco. Ma secondo Hospodarske Noviny un appartamento su cinque in Slovacchia viene acquistato , soprattutto nella capitale, e chi sceglie questa strada usa l’investimento per rimborsare il prestito che ha contratto per la propria abitazione. Una tendenza aiutata dai costi di affitto in aumento. Un appartamento con due camere nel centro di Bratislava non costa meno di 710 euro al mese, e si arriva a 1.100 con la terza camera. Oltre a Bratislava, dove il mercato immobiliare è piuttosto saturo, gli investitori privati si interessano anche su altre città, come Zilina, Trnava e Nitra, dove la Jaguar Land Rover inizierà la sua produzione l’anno prossimo. (La Redazione) –

Foto pixabay CC0 Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Energia elettrica, i prezzi più cari nel Gruppo V4 li pagano le famiglie slovacche Sempre più slovacchi pronti a denunciare pratiche di corruzione »