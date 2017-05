Colloquio telefonico tra Fico e Macron Prima del suo incontro con il presidente russo Putin avvenuto ieri a Versailles, il nuovo presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron, di ritorno dal G7 di Taormina, ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro slovacco Robert Fico con il quale ha discusso principalmente delle migrazioni, dei rapporti con la Russia e delle questioni relative alla sicurezza europea e globale. Secondo quanto riferito dall’ufficio stampa del governo, Fico avrebbe detto al capo dello Stato francese di essere «sempre stato a favore dei rapporti pragmatici» e di avere «sempre detto che non si può fare della Russia il nemico numero 1». Il nemico numero 1, ha sottolineato il premier slovacco, «è il terrorismo». È «nostro interesse avere buoni rapporti di amicizia [con il Cremlino] e credo che in questa direzione si evolveranno le relazioni tra l’UE e la Russia», avrebbe detto il primo ministro slovacco. Robert Fico ha poi aggiunto che il nuovo presidente francese ha molte idee e proposte con cui arricchire la discussione sull’avvenire dell’UE, eppure è stato creato un nuovo motore di integrazione nell’UE sulla base del tandem Francia-Germania. Sulla crisi migratoria Fico ha chiesto a Macron di non curarsi dei problemi che separano, ma piuttosto di quelli che uniscono, come ad esempio la protezione delle frontiere e la cooperazione con paesi da cui provengono i migranti. (Red) –

Foto cc-by-nc-nd Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati La diplomazia slovacca al Globsec 2017 Kiska firma la legge costituzionale per la protezione delle terre agricole »