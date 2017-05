Velivolo d’osservazione russo sorvola la Slovacchia

Tra il 29 e il 30 maggio un aereo militare russo non armato sorvolerà il territorio slovacco durante un volo d’osservazione, una operazione per controllare le forze armate convenzionali e le attività militari in linea con l’accordo internazionale Cieli aperti del 2002 firmato da 34 stati. A informare dello svolgimento dell’operazione la portavoce del ministero della Difesa slovacco, che ha specificato che la Russia fa uso di questo suo diritto una volta all’anno. In contemporanea l’aeronautica militare slovacca e polacca faranno lo stesso sopra l’Ucraina. Un paese che vuole fare un volo d’osservazione deve annunciarlo con almeno 72 ore di anticipo e il suo percorso deve essere concordato da entrambe le parti almeno 24 ore prima dell’inizio dell’operazione.

(Fonte Rtvs)

