Avventura italiana: dall’Europa alla Mongolia e ritorno su una Panda È un cuore tutto Italiano quello batte dentro al “Team ScaccoMatto”, un ambo composto da due Italiani (Daniele, 36 e Gaetano, 40) che vivono e lavorano a Bratislava. Nei mesi tra luglio e settembre 2017 , una gara non competitiva a scopo di beneficenza che si tiene ogni anno sin dal 2004. Le regole per partecipare al Mongol Rally sono tre: bisogna usare un’auto vecchia e di piccola cilindrata, ci si deve arrangiare lungo tutto il percorso ed infine bisogna raccogliere almeno 1000 sterline da devolvere in beneficenza. ha scelto come cavallo di battaglia una vecchia Panda 750 a 4 marce del 1991 (sì, proprio quella con la mitica valvola dell’aria) che al momento della stesura di questo articolo sta venendo sottoposta ad alcuni lavori di “ristrutturazione”. Per quanto riguarda il percorso invece, ScaccoMatto partirà da Praga, Repubblica Ceca, per arrivare ad Ulan-Ude, Siberia, dopo aver attraversato 15 Stati, 2 deserti, un mare e tutto il territorio mongolo. Venendo infine alle opere di beneficenza, Daniele e Gaetano hanno deciso di devolvere le donazioni raccolte a tre organizzazioni che operano in settori socio-ambientali. Più precisamente si tratta di SendAcow.org, che fornisce bestiame e istruzione agraria a famiglie disagiate Africane; Mea Culpa, il dormitorio che offre aiuto ai senzatetto a Bratislava; CoolEarth, organizzazione che combatte per la salvaguardia delle foreste pluviali. ScaccoMatto è anche su e dove mantiene aggiornamenti periodici in attesa della grande partenza fissata per il 18 luglio, quando i canali mediatici del Team si riempiranno dei contenuti relativi alla loro avventura: strade sterrate, località splendide e tanto divertimento. Sarà un’estate italiana a tutto gas! (Red) Facebook

