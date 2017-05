A Bratislava 1.300 ospiti da 70 paesi per il GLOBSEC Forum Da venerdì 26 maggio Bratislava ospiterà la dodicesima edizione del GLOBSEC Forum, la più grande conferenza sulla sicurezza globale nella regione dell’Europa centro-orientale. Organizzata da un’organizzazione non governativa indipendente che si basa sul lavoro svolto dalla Commissione Atlantica Slovacca, ha come obiettivo principale quello di plasmare il dibattito globale con attività di ricerca e la messa in rete dei maggiori esperti in materia di politica estera e di sicurezza. I ricercatori dell’Istituto di Politica GLOBSEC pubblicano analisi periodiche, documenti politici e documenti che trattano delle attuali sfide: la sicurezza e la difesa, l’energia, l’integrazione europea. Assisteranno alla conferenza circa 1.300 ospiti provenienti da 70 paesi, di cui 12 ministri degli Esteri – maggior numero di partecipanti nella storia della manifestazione. Tra gli ospiti di rilievo saranno Rose Gottemoeller, assistente segretario generale della NATO, il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, Kersti Kaljulaid, prima donna presidente dell’Estonia, Vyacheslav Nikonov, rappresentante della Duma russa e consiglieri del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Tema chiave di questa edizione della conferenza è “L’adattamento al futuro”, cioè l’adeguamento delle istituzioni occidentali alle dinamiche di cambiamento nel contesto internazionale e nel sempre più veloce mutamento tecnologico. La conferenza di quest’anno sarà suddivisa in quattro aree principali: la quarta rivoluzione industriale, i cambiamenti e le tendenze globali, il futuro dell’Occidente e le istituzioni occidentali, e il protezionismo contro la globalizzazione. Come ha dichiarato il presidente onorario della GLOBSEC, l’ambasciatore Rastislav Kacer, la difesa dei valori della democrazia e del mondo libero rappresentano il migliore strumento contro l’aumento dell’estremismo. La conferenza sarà inaugurata durante una cerimonia alla quale parteciperanno il presidente slovacco Andrej Kiska, il suo omologo polacco Andrzej Duda e il ministro slovaccodegli Affari esteri ed Europei Miroslav Lajcak. La conferenza si concluderà domenica 28 maggio con gli interventi del primo ministro slovacco Robert Fico, del premier ceco Bohuslav Sobotka e di Donald Tusk. (Red) Facebook

