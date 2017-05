Min. Difesa: alla NATO confermeremo aumento nostro bilancio per la difesa

La Slovacchia è pronta a confermare nel vertice NATO che si terrà domani 25 maggio a Bruxelles il suo impegno ad aumentare la spesa per il settore difesa dall’attuale 1,2% all’1,6% del PIL nazionale entro il 2020. La cosa è stata confermata sabato dal segretario di Stato del ministero della Difesa Robert Ondrejcsak dopo che alcuni giorni fa il Parlamento slovacco ha approvato una dichiarazione in tal senso con una larghissima maggioranza di 126 voti. L’impegno era stato preso ufficialmente nel vertice NATO in Galles nell’estate 2014.

Ondrejcsak ha inoltre ricordato che la Slovacchia offrirà nel corso della riunione di entrare a far parte delle forze avanzate della NATO nella regione del Baltico e di partecipare alla lotta al terrorismo con l’invio di truppe in Iraq col compito di addestrare le forze locali, come deciso dall’esecutivo slovacco il 17 maggio.

Secondo il segretario di Stato, si tratta di decisioni cruciali anche per la sicurezza e la politica estera della Slovacchia, dimostrando di avere a cuore le questioni della sicurezza dell’Alleanza, ha detto. Sarà una divisione meccanizzata con 152 soldati ad andare in Lettonia nel 2018 per un periodo di un anno nella cosiddetta NATO Enhanced Forward Presence. Mentre per fare formazione agli iracheni nello sminamento, nella manutenzione di apparecchiature e nelle operazioni speciali sarà un drappello di 47 specialisti militari slovacchi che dovrebbero partire nel quarto trimestre di quest’anno per uno o due turni semestrali.

Nel frattempo, una quota importante del budget del ministero della Difesa sarà dedicata alla modernizzazione delle attrezzature delle Forze armate di terra e di aria. Il governo ha approvato l’acquisto di quasi cinquecento veicoli blindati leggeri a quattro e otto ruote motrici per le sue divisioni meccanizzate, una operazione da farsi gradualmente nei prossimi dieci anni, e si sta preparando a comprare 12 aerei da combattimento supersonici che dovranno sostituire i vecchi Mig-29 sovietici che sono arrivati a fine vita.

