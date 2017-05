Il 5 giugno concerto di apertura di Federico Albanese del 10° Dolce Vitaj Federico Albanese è un pianista e compositore, milanese di nascita (1982) e berlinese d’adozione, noto per le sue melodie ariose e cinematografiche che fondono mirabilmente musica classica, elettronica, minimalismo e pop. La sue note oniriche e raffinate hanno legami con Dustin O’Halloran, Nils Frahm, Michael Nyman e Olafur Arnalds ed anche con gruppi come Mogwai e i Durutti Column. Albanese nel corso della sua brillante carriera ha collaborato altresì con Ludovico Einaudi. La musica di Federico Albanese è stata utilizzata da stilisti come Louis Vitton, Ermenegildo Zegna e Phillip Lim, ha inoltre scritto colonne sonore per dei film, tra cui “Shadow in the distance” del regista Orlando Bosch presentato al Festival del Film di Shangai nel 2013. Nel luglio 2016, in Inghilterra, è stato tra gli ospiti del prestigioso festival all’aperto Womad, mentre nel luglio 2017 suonerà al Montreux Jazz Festival. Il suo disco di debutto “The Houseboat and the Moon”, uscito per Denovali, è stato definito dalla critica come “uno dei più bei album di musica modern classical degli ultimi anni”. Anche il secondo album “The Blue Hour”, dello scorso anno, pubblicato dalla storica casa discografica Berlino Classics nella loro serie di musica contemporanea “Neue Meister”, è stato molto ben accolto dalla critica e dal pubblico. Prima di questi due lavori, insieme alla cantautrice Jessica Einaudi, aveva dato vita al progetto La Blanche Alchimie. Nel 2017 Federico Albanese è in un tour che lo sta portando in Nord America e in tutta Europa e per la prima volta, anche in Slovacchia. –

Informazioni

Quando: lunedì 5 giugno 2017, ore 19:00

Dove: Palazzo Primaziale, Bratislava

Organizzato da: Istituto Italiano di Cultura di Bratislava

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Info e prenotazione posti: IIC Bratislava

Sito dell’artista: Facebook

