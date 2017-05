Telecomunicazioni: fusione di Benestra e Swan crea nuovo operatore di telefonia fissa È stata decisa ieri la fusione di due operatori del mercato delle telecomunicazioni in Slovacchia: Benestra, concentrato soprattutto sul mercato aziendale, e Swan, che è attivo in particolare sui clienti domestici e nel settore pubblico. La società che nasce per volontà delle rispettive proprietà – i gruppi Sandberg Capital e Danubia Tel che avranno il 50% ciascuno del capitale – offrirà servizi sia ai privati ​​alle per imprese, scrive oggi Hospodarske Noviny. L’integrazione completa delle due entità dovrebbe avvenire nei prossimi 12-18 mesi. Benestra e Swan sono attualmente i due maggiori operatori alternativi di telefonia fissa. L’operatore mobile 4ka, che è posseduta da Swan al 60% e ha raggiunto i 350.000 clienti nel mese di aprile, non è parte dell’accordo, per il quale ora serve l’approvazione dell’autorità antitrust PMU, attesa entro la fine dell’estate. (Red) –

