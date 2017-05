Cinesi cercano location per fabbrica da 500 milioni, Kosice è candidata

Il produttore di pneumatici cinese LingLong Tires sta valutando una posizione nell’Europa centrale per un nuovo investimenti da 500 milioni di euro. La decisione dovrebbe essere annunciata nel giro di tre mesi. Al momento la società sta negoziando con il governo ceco, ma anche la città di Kosice in Slovacchia e altre località in Polonia e Ungheria sono nell’orbita dell’azienda. Per l’impianto di produzione i cinesi avrebbero bisogno di una superficie di circa 100 ettari di terreno, e la costruzione della fabbrica è stimata prendere un anno e mezzo.

Secondo il sito ceco iDnes.cz il governo slovacco sarebbe in grado di offrire incentivi più alti (essendo legati al tasso di disoccupazione della regione) e una procedura accelerata per ottenere tutti i permessi necessari, due elementi che hanno contribuito a far atterrare in Slovacchia nel 2015 l’investimento miliardario di Jaguar Land Rover.

(Red)