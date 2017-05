Turisti cinesi in Slovacchia cresciuti di quasi la metà lo scorso anno

È cresciuto in maniera esponenziale il numero di turisti cinesi che scelgono la Slovacchia per un viaggio. Dai 28.000 cinesi venuti in Slovacchia nel 2015, si è passati a 41.000 nel 2016, con una crescita su base annua del 46,8%, come mostrano le cifre diffuse dal ministero dell’Economia in un rapporto di sviluppo delle relazioni economiche tra Cina e Slovacchia per il quadriennio 2017-2020 che è stato approvato dal governo slovacco nel mese di aprile. Con l’aumento dei turisti sono cresciuti anche il numero di voli charter dalla Cina, le vendite nel settore alberghiero e le entrate fiscali dello Stato.

Il ministero, in seguito a tale sviluppo e anche considerando che ogni turista cinese all’estero spende in media 3.000 euro (dati dell’Organizzazione mondiale del turismo UNWTO), invita dunque il governo a muoversi per aprire agenzie a sostegno del turismo in Slovacchia sul territorio cinese, e aumentare il personale della sezione consolare a Pechino e del Consolato generale a Shanghai.

