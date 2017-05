La Slovacchia turistica: il maniero di Betliar Posto a nord-ovest di Rožňava, nella Slovacchia orientale c’è una fiabesca casa padronale a due piani con quattro torri angolari, circondata da un magnifico ed enorme parco all’inglese. Quello di Betliar è un maniero di caccia imponente, la cui storia è associata con la nobile famiglia ungherese degli Andrássy. Il nucleo del castello fu costruito nel XV secolo sul sito del precedente edificio fortificato Bebek, come edificio a due piani con un cortile interno con cinque camere assiali. Alla fine Quattrocento furono costruite torri angolari diagonale sui lati sud-est, nord-est e sud-ovest. Nella prima metà del XVI secolo fu costruito un edificio a due piani sul lato nord, affacciato sul cortile interno dei vecchi edifici, e negli anni seguenti furono create delle pareti di collegamento tra queste strutture. Una significativa ricostruzione del castello, che cambiò il carattere originale dell’edificio, ebbe luogo agli inizi del XVIII secolo durante la vita del barone Štefan Andrássy. Un ampliamento del palazzo, per adattarlo allo spirito contemporaneo del classicismo, fu eseguito alla fine del secolo (1783 -1795) dal conte Leopold Andrássy, insieme a una risistemazione degli spazi intorno alla costruzione. Fu costruita una rotonda, che serviva come biblioteca, e altre modifiche apportate andarono a modificare gli interni del primo e secondo piano insieme a un aggiornamento della parte settentrionale dell’edificio. Il più vasto rifacimento del castello risale alla fine del XIX secolo, negli anni dal 1880 al 1886, con l’aggiunta sul lato occidentale di una massiccia estensione di quattro piani e una scala centrale. Su entrambi gli angoli settentrionali dell’edificio furono aggiunte torri a tre piani e l’intera ala meridionale è stata innalzata a tre piani. L’aspetto del maniero del XIX secolo è stato perfettamente conservato, con piccole modifiche, fino ai giorni nostri. […continua…] –

