Il tasso di disoccupazione in aprile scende al 7,74%

La disoccupazione in Slovacchia è scesa nel mese di aprile al 7,74%, 0,3 punti percentuali in meno rispetto a marzo e 1,9 su base annua, secondo l’annuncio fatto venerdì in conferenza stampa dal direttore generale del Centro nazionale per il Lavoro, gli affari sociali e la famiglia (UPSVaR). Il numero di chi è iscritto nei registri di collocamento è stato di 211.104 persone a fine aprile, in calo di 8.045 unità sul mese prima e di oltre 50mila in confronto all’aprile 2016.

Il tasso di disoccupazione è sceso in tutte le regioni slovacche, e in 73 dei 79 distretti della Slovacchia.

Secondo il ministro del Lavoro Jan Richter (Smer-SD) lo sviluppo è stato possibile anche grazie ai diversi progetti realizzati per rilanciare l’occupazione, e ancora migliori risultati si attendono, ha detto, per questa estate. Richter ha detto di essere particolarmente soddisfatto del fatto che anche disoccupati di lunghissima durata, senza lavoro per oltre quattro anni, siano riusciti a trovare un lavoro insieme al disoccupati di lunga durata (chi è senza lavoro da due anni), riducendo il numero di questa categoria molto delicata di persone. Un terzo dei disoccupati di lunga durata che sono riusciti a trovare lavoro in aprile erano casi estremi a lunghissimo termine, ha detto il ministro.

Richter ha informato anche dei lavoratori stranieri impiegati in Slovacchia, che alla fine di aprile erano 26.169, provenienti da paesi dell’Unione europea, dove i romeni occupano il primo posto, mentre altri 9.203 persone al lavoro in Slovacchia con permesso temporaneo provenivano da paesi terzi, una categoria nella quale prevalgono i serbi, e altre 4.830 avevano un permesso definitivo.

Foto upsvar.gov.sk