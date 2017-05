Ministro Lajcak agli studenti: il Paese ha beneficiato più di tutti dall’adesione all’UE

In un suo alla Facoltà di Economia dell’Università Matej Bel di Banska Bystrica, durante la conferenza “La Slovacchia discute sull’UE”, il ministro degli Affari esteri ed Eruopei Miroslav Lajcak ha affermato che nessuno dei Paesi che aderirono all’Unione europea nel 2004 (quelli ) ha beneficiato più della Slovacchia di questa decisione. Il ministro ha ricordato le difficoltà del Paese per essere ammesso al Club europeo, e criticato il modo in cui i giovani oggi si siano abituati e diano per scontati dei benefici che sono stati resi possibili soltanto grazie all’appartenenza all’Unione europea. «L’UE è il nostro spazio vitale». «È ingiusto collegare Bruxelles con determinate limitazioni e ostacoli, perché non è vero», ha detto Lajcak, sostenendo che tali opinioni probabilmente scaturiscono da una insufficiente comunicazione da parte delle istituzioni europee e dalla presunta distanza fra Bruxelles e i cittadini dell’UE. «Se non parliamo di quali vantaggi ci dà l’essere membri dell’Unione europea, le persone non sono in grado di associare i vantaggi dell’esserne parte», ha spiegato.

Riguardo alla maggiore inclinazione per un’avversione all’UE nelle generazioni più anziane, Lajcak ha affermato che sarebbe il caso di guardarsi intorno e ragionare su quali sono le alternative all’Unione: «Io non vedo alcuna alternativa migliore. Nessuno è perfetto, la vita in Slovacchia non è perfetta, ma sarebbe molto peggio e molto più difficile se non fossimo nell’UE»

Del resto, il ministro ha ricordato che l’economia della Slovacchia, data anche la sua posizione geografica, dipendono fondamentalmente dalla produzione manifatturiera per un mercato più ampio, «un mercato che si chiama Unione europea». Noi, ha concluso, «dobbiamo essere al centro dell’UE.

