Tra un paio di settimane il lancio del primo satellite slovacco Il primo satellite slovacco, skCUBE, dovrebbe essere lanciato all’inizio di giugno, secondo quanto hanno dichiarato i rappresentanti dell’Organizzazione slovacca per le attività spaziali (SOSA) che è responsabile dell’attuazione del progetto partito nel 2011. Il lancio è stato rimandato più volte per oltre un anno, in particolare a causa di problemi con il razzo americano Falcon 9FT di Space-X, che lo scorso settembre ebbe pure un incidente ed esplose nel corso di un test. Al contrario dei piani iniziali, il satellite dovrebbe ora partire con il razzo indiano PSLV-XL dal cosmodromo di Shriharikota, in India. L’agenzia spaziale indiana ISRO ha lanciato nel suo ultimo volo a settembre 104 satelliti contemporaneamente nell’orbita terrestre. Il piccolo satellite a forma di cubo slovacco, di dimensioni ridottissime – dieci centimetri per lato – e un peso di un solo chilogrammo, è il primo “oggetto” spaziale completamente progettato, costruito e controllato in Slovacchia da ingegneri e scienziati slovacchi. Una volta lanciato, salirà fino alla sua orbita operativa, a circa 500 chilometri sopra la superficie terrestre. Contiene una piccola macchina fotografica e un esperimento per la ricezione di onde radio ultra lunghe provenienti dalle profondità dell’universo e dagli strati superiori dell’atmosfera, e invierà sulla terra migliaia di dati e misure per un periodo stimato tra i due e i quattro anni per poi precipitare e bruciare nell’atmosfera. I segnali inviati dal satellite saranno condivisi anche con i ricercatori di altri paesi. Il satellite è stato presentato il 7 gennaio 2016 a Bratislava e sarebbe dovuto partire a maggio. Il viaggio è stato rimandato prima a giugno, poi a luglio e l’ultima scadenza era l’autunno del 2016. La Slovacchia è l’ultimo Paese della regione a non avere ancora inviato in orbita un proprio satellite. (Red) –

