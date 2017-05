Sedici migranti arrestati in un furgone nella Slovacchia orientale Ieri in serata funzionari della polizia di frontiera a Michalovce, nell’area della Slovacchia orientale al confine con l’Ucraina, hanno fermato un furgone e tutti i suoi occupanti, cittadini di paesi terzi, sono stati arrestati. Si tratta di sedici migranti ammassati nella parte posteriore del furgone, senza sedili. La polizia sta ora cercando di identificare i passeggeri. Altre notizie non sono per il momento disponibili. L’operazione di polizia sarebbe stata preparata in anticipo, secondo il sito noviny.sk. (Red) –

