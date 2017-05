Aperta una nuova sezione della superstrada R2 da Zvolen verso est Martedì è stato inaugurato un altro tratto di quasi otto chilometri a doppia carreggiata della superstrada R2 nella regione di Banska Bystrica, tra Zvolen e Pstrusa, che dovrebbe velocizzare i movimenti nella parte meridionale della Slovacchia centrale liberando dal traffico e da smog e rumore diversi abitati, e aumentare la sicurezza dei trasporti a livello locale e nazionale. Il ministro dei Trasporti Arpad Ersek (Most-Hid) ha detto al taglio del nastro che il completamento della R2 rimane una delle priorità per le quali il governo cercherà di trovare nuove risorse finanziarie e la progettazione non si fermerà. Il tratto, che si va a collegare a una sezione di 20 chilometri in servizio dal 2015 fino alla località Krivan, è costato oltre 82 milioni di euro e dovrebbe aiutare, con il miglioramento delle vie di trasporto nell’area, a convogliare l’interesse di nuovi investitori nella regione. Nel corso dei lavori, che hanno preso il via nel 2014, si sono registrati dei rallentamenti per il ritrovamento di ordigni inesplosi della seconda guerra mondiale, in particolare proiettili di artiglieria di fabbricazione sovietica da 120 millimetri, e granate da mortaio della stessa misura. (Red) Facebook

