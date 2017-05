Sabato 20 la Notte dei Musei e Galleria in Slovacchia Anche quest’anno la Slovacchia partecipa per la tredicesima volta con la “Noc múzeí a galérií 2017”, cui partecipano oltre 130 istituzioni pubbliche e private in tutto il Paese, all’evento europeo Notte dei Musei, iniziativa che si tiene in occasione della Giornata Internazionale dei Musei. Sabato 20 maggio, dalle 10:00 alle 24:00, praticamente tutte le sedi museali in Slovacchia rimarranno aperte fino a tardi e offriranno programmi speciali, visite guidate, sorprese per grandi e piccini e daranno accesso a luoghi segreti di solito non aperti al pubblico. E il tutto a un prezzo minimo speciale da pagarsi al primo ingresso effettuato nella giornata. Lo scorso anno hanno goduto della Notte dei Musei in Slovacchia oltre 100mila visitatori. Nella regione di Bratislava saranno una quarantina le sedi di musei e gallerie disponibili, dalle più note a quelle meno conosciute. Tra i musei più popolari che partecipano alla manifestazione sul territorio slovacco vi sono quelli (una cinquantina) del circuito del Museo Nazionale Slovacco (SNM), tra cui alcuni dei castelli più amati in Slovacchia, come quello di Bojnice o di Červený Kameň, ma anche tutte le sedi della Galleria Nazionale Slovacca (SNG), da quella centrale a Bratislava a quelle secondarie che presentano particolari aspetti dell’arte slovacca moderna e passata.

Nella foto: Palazzo Primaziale, Bratislava Questa una selezione dei musei e gallerie partecipanti nella capitale Bratislava ( ): (SNG), Piazza Stur 4

(SNM):

. Museo di storia naturale, Vajanského nábr. 2

. Museo della musica, Žižkova 18

. Museo archeologico, Žižkova 12

. Museo della cultura dei Tedeschi dei Carpazi, Žižkova 14

. Museo della scultura in ceramica slovacca, Kukučínova 15, Modra

. Museo del castello di Červený Kameň, castello di Červený Kameň

Biblioteca universitaria di Bratislava, Michalská 1

Museo dei trasporti slovacco, Šancová 1 / A

Kunsthalle Bratislava, Námestie SNP 12

Galéria Nedbalka, Nedbalova 17

Galéria UMELKA, Dostojevského rad 2

Dom Quo Vadis, Hurbanovo námestie

Museo storico della città, Vecchio Municipio, Radničná 1

. Museo di arredamenti storici, Palazzo Appony, Radničná 1

. Museo della vinicultura, Palazzo Appony, Radničná 1

. Museo degli orologi, Casa al Buon Pastore, Židovská 2

. Museo delle Armi, Torre di San Michele, Michalska ulica 22

. Museo della Farmacia, lekáreň U červeného raka, Michalská 26

. Museo Johann Nepomuk Hummel, Klobučnícka 2

Castello di Devín, Bratislava-Devín

Antická Gerulata Rusovce, Gerulatská 7, Bratislava-Rusovce

Bunker B-S 4, Viedenská cesta, frontiera di Berg, Bratislava-Petržalka

Bunker B-S 6, tra ulica Bratská e autostrada D2, Bratislava-Petržalka

Palazzo Primaziale, Primaciálne námestie 3

Volkswagen Slovakia, J. Jonáša 1

Stredoeurópsky dom fotografi e, Prepoštská 4 Il programma completo delle istituzioni museali della Noc múzeí a galérií 2017 è disponibile sul sito ufficiale suddiviso per regione (in slovacco). (Red)

