La Bellezza in Italia vale 240 miliardi, ma potrebbe arrivare a 370

In Italia la Bellezza vale 240 miliardi, ma ne potrebbe valere 370, almeno questo è il calcolo indicato in una ricerca della Fondazione Italia Patria della Bellezza insieme a Prometeia, società di ricerca e consulenza, col patrocinio del Ministero dei Beni artistici e culturali. Se per la Germania ciò che caratterizza l’identità del Paese è espresso dalla qualità, per la Svizzera la precisione e per gli Usa il rappresentare il “sogno americano”, in Italia il talento peculiare è il Bello. Che si esprime attraverso creatività e turismo, beni di consumo e tecnologie di ingegno, i comparti produttivi che sostanziano il valore della Bellezza in termini economicamente misurabili. E che valgono appunto 240 miliardi di euro, il 16,5% del Pil.

In dettaglio, il comparto del turismo produce bellezza per 39 miliardi, quello beni di consumo di qualità (moda, alimentari e sistema casa), 44 miliardi, il settore dei beni tecnologici di ingegno (elettronica, meccanica, mezzi di trasporto) 32 miliardi, e l’industria creativa (design, editoria, musei e spettacoli) 61 miliardi. Infine, gli investimenti pubblici, con una quota stimata in 60 miliardi, insieme ad “altruismo e mecenatismo”, pari a 3 miliardi.

–

Nella foto: il Duomo di Orvieto ( cc-by-nc-nd)