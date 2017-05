Italiani all’estero: correzione delle cifre 2016

ROMA\ aise\ – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 maggio scorso un decreto di Viminale e Farnesina (Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero, alla data del 31 dicembre 2016) che corregge quello emanato il 27 gennaio scorso, perché, si spiega nel preambolo, «sono risultati errati i numeri» riportati nel decreto “originale”, comunicati «dalla società di cui il Ministero dell’interno si avvale ai sensi dell’articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

Dunque, invece dei 4.975.299 certificati a gennaio, gli italiani residenti all’estero sono 4.973.942, 1.366 in meno (616 in Europa, 523 in Sud America, 124 in Nord America, 94 in Africa, Asia, Oceania e Antartide).

Le nuove cifre: gli italiani residenti in Europa sono 2.685.815; quelli in America meridionale 1.559.068; i connazionali in America settentrionale e centrale sono 451.062; mentre, infine, 277.997 risiedono in Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Il decreto interministeriale viene pubblicato ogni anno, come previsto dalla legge sul voto all’estero.

(aise)