Europarlamento: chiesto avvio sanzioni all’Ungheria Approvata a larga maggioranza ieri una risoluzione che chiede l’attivazione della procedura prevista dall’articolo 7. Ha votato contro quasi tutto il Ppe, il partito di Orban Bruxelles – Il Parlamento europeo chiede che l’Ue avvii una procedura formale contro l’Ungheria per la reiterata violazione dei diritti umani. In una risoluzione approvata oggi, i deputati hanno affermato che la situazione in Ungheria giustifica l’avvio della procedura che potrebbe portare a sanzioni contro il Paese. La questione è stata discussa in aula , e ieri i deputati hanno dichiarato che “la situazione dei diritti fondamentali in Ungheria giustifica l’avvio della procedura formale per determinare se in uno Stato membro ci sia un ‘evidente rischio di grave violazione’ dei valori dell’Ue”. Nella , presentata da S&D, Gue, Verdi e Alde, e approvata con 393 voti favorevoli, 221 contrari (il Ppe, 11 dei quali si sono astenuti) e 64 astensioni si chiede: l’attivazione dell’ del Trattato di Lisbona, paragrafo 1: i deputati incaricano la commissione per le libertà civili di elaborare una risoluzione formale da votare in Plenaria,

che il governo ungherese abroghi le norme contro i richiedenti asilo e le organizzazioni non governative e che raggiunga un accordo con le autorità statunitensi, consentendo all’Università dell’Europa centrale di rimanere a Budapest come istituzione libera, e

che la Commissione europea controlli rigorosamente l’utilizzo dei fondi UE da parte del governo ungherese. Secondo i deputati, i recenti sviluppi in Ungheria “che hanno portato ad un grave deterioramento dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti fondamentali, rappresentano un banco di prova per la capacità dell’Unione di difendere i suoi valori fondanti”. Hanno inoltre ribadito la necessità di istituire un meccanismo di salvaguardia dei valori fondamentali dell’Ue, come già sostenuto in una risoluzione dell’ottobre 2016. […continua…] –

Foto cc-by Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Il CETA spiegato bene: cosa prevede l’accordo commerciale fra UE e Canada I misteri delle macchine che pensano al nostro posto »