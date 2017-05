Parlamento pronto ad aumento della spesa per la difesa all’1,6% del PIL Il Parlamento slovacco ha approvato martedì una dichiarazione comune a sostegno dell’aumento delle spese per la difesa nel bilancio dello Stato. Secondo il documento, approvato a larga maggioranza da 126 deputati su 150, la Slovacchia è pronta a incrementare il budget a favore del settore difesa fino ad arrivare all’1,6% del PIL slovacco entro il 2020. La dichiarazione segue gli impegni presi con gli alleati Nato e secondo le politiche dell’UE e afferma che il Paese si trova ormai, come il resto del continente, in un contesto di sicurezza sempre più imprevedibile che richiede un aumento dell’attenzione da parte di tutte le forze di sicurezza. Nel documento si citano anche tra i rischi a carico dei sistemi di sicurezza e difesa nazionali, di nuove minacce, l’aumento dell’estremismo e la pressione migratoria, ricordando che il ruolo primario dello Stato è garantire la massima sicurezza ai propri cittadini. Mentre nell’ultimo quarto di secolo, dopo la caduta del muro, l’Europa ha rallentato sui costi per il settore, le recenti affermazioni di Donald Trump sulla posizione degli Stati Uniti nella Nato hanno riportato in auge il discorso sull’aumento dei bilanci per la difesa in tutto l’Occidente. Già nel vertice Nato in Galles nel 2014, tuttavia, la Slovacchia aveva garantito l’aumento della spesa per il settore militare fino all’1,6% del PIL nazionale entro il 2020, il livello stabilito nella dichiarazione passata dal Parlamento ieri. Oggi il bilancio per la difesa slovacca è pari a 998 milioni di euro, ovvero l’1,19% del PIL. Un salto al 2%, come richiederebbe il trattato di adesione alla Nato, è oggi impensabile, e secondo il ministro della Difesa non è nemmeno auspicabile, perché le Forze armate non sono preparate a una tale pioggia di denaro improvvisa. È invece previsto un progressivo aumento degli stanziamenti di anno in anno. Nel 2016 la crescita dei fondi a disposizione è stata calcolata nel 13% in più su base annua. (La Redazione) –

Foto Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati UE: prosegue la crescita dell’economia in Slovacchia Parcheggio gratis per i pazienti degli ospedali già entro quest’anno »