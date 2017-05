UE: prosegue la crescita dell’economia in Slovacchia Nel suo ultimo rapporto sulle previsioni economiche dell’Unione, la Commissione europea ha scritto che la Slovacchia avrà nei prossimi due anni un’economia sana e prospera, con una crescita del PIL al 3% quest’anno e al 3,6% nel 2018. Uno sviluppo, guidato da un forte consumo interno e da investimenti come quello del gruppo automobilistico Jaguar Land Rover, che pone il Paese in quinta posizione quest’anno nell’Eurozona (dietro a Malta, Lussemburgo, Lituania e Slovenia) e nona nell’UE. Un risultato di riguardo, considerando che la media di aumento del PIL 2017 sarà dell’1,7% nell’Area Euro e dell’1,9% nella UE-28. E ancora meglio andrà il prossimo anno con un terzo posto insieme all’Irlanda, dietro Malta e Lussemburgo in Zona Euro e quarto nell’UE. La previsione di primavera della Commissione UE è favorevole per la Slovacchia anche sui flussi di investimento, con una spesa per investimenti in crescita dello 0,9% quest’anno e addirittura del 5,8% nel 2048, e sulla crescita occupazionale che sarà dell’1,4%, meglio della media dell’Eurozona (1,2%) e dell’UE (0,9%), con una leggera flessione all’1,3% l’anno prossimo (Eurozona 1,1%, UE 0,9%). Continua intanto a calare la disoccupazione, che dal 9,7% del 2016 scenderà all’8,6% nel 2017 e al 7,6% il prossimo anno, secondo Bruxelles. Dopo anni di sviluppo negativo, anche in Slovacchia come in tutta Europa i prezzi hanno ricominciato a salire, e l’inflazione è prevista arrivare all’1,4% nel 2017 (media Eurozona 1,6%) e all’1,6% l’anno prossimo (1,3% in Eurozona). La Commissione prevede che la Slovacchia migliorerà anche il suo indebitamento, diminuendo il debito pubblico lordo dal 51,9% del PIL del 2016 al 51,5% quest’anno e al 49,8% nel 2018. Se questi dati saranno confermati, la Slovacchia potrebbe diventare il quinto paese meno indebitato della Zona Euro e il decimo nell’UE. Il ministro delle Finanze slovacco Peter Kazimir ha commentato positivamente la relazione della Commissione UE, dicendo che si crea così spazio per continuare a migliorare le condizioni del mercato del lavoro, la crescita salariale e la riduzione della disoccupazione, con l’obiettivo di migliorare la vita quotidiana dei cittadini e il loro tenore di vita. (Red) –

Foto lorenzoc/CC0 Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Peter Hámor primo slovacco a conquistare tutti gli Ottomila del mondo Parlamento pronto ad aumento della spesa per la difesa all’1,6% del PIL »