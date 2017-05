Fico: l’Ue finanzierà sviluppo della società civile per progetti anticorruzione Il primo ministro Robert Fico ha detto venerdì che l’Unione europea appoggerà lo sviluppo della società civile in Slovacchia con una iniezione di risorse per 15 milioni di euro, e ha auspicato che le organizzazioni non governative sviluppino progetti con i quali aiutare il governo a combattere la corruzione. Questo è un primo pacchetto finanziario della storia della Slovacchia destinato alle Ong, ha evidenziato il premier in una conferenza stampa. Una prima tranche di fondi per 8 milioni di euro è destinata a creare una migliore politica pubblica, combattere la corruzione e promuovere la trasparenza nella Pubblica amministrazione. Mentre un successivo finanziamento di 7 milioni avrà lo scopo di implementare la consapevolezza dei cittadini slovacchi e la loro partecipazione alle politiche pubbliche. Il Paese sta vedendo un crescere dell’insoddisfazione dei cittadini verso il governo Fico dopo una serie di scandali e casi di corruzione. Il mese scorso si è svolta una manifestazione di piazza contro la corruzione e per chiedere le dimissioni del ministro degli Interni Robert Kalinak, ritenuto responsabile delle mancate indagini sui casi più eclatanti e personalmente sospettato di collusione con affaristi senza scrupoli. La marcia, organizzata da studenti delle superiori nella capitale, ha visto una partecipazione massiccia, almeno 5.000 persone secondo la polizia, il doppio per i media, come non si vedeva da tempo. Repliche dell’iniziativa, con la stessa regia, sono previste nel mese di giugno in altre città della Slovacchia. Di recente il presidente slovacco Andrej Kiska ha affermato in un intervento pubblico che la corruzione in Slovacchia è oggi «quasi tangibile» ed è anche dovuta all’inefficacia degli enti preposti a combattere questo fenomeno. Il ministro Kalinak, tuttavia, negli stessi giorni ha negato che la corruzione esista nelle alte sfere dello Stato. (Red) –

