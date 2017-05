Prezzi al consumo in crescita dello 0,8% in Slovacchia nel mese di aprile I prezzi al consumo in Slovacchia, ha annunciato oggi l’Ufficio di Statistica slovacco, sono cresciuti dello 0,8% su base annua. Particolari aumenti si sono visti, rispetto all’aprile 2016, nel settore dei trasporti (+5,2%), nella sanità (+2,4%), per alimentari e bevande non alcoliche e alberghi e ristoranti (+1,9% entrambi), istruzione (+1,8%), beni e servizi vari (+1,6%), bevande alcoliche e tabacco (+1,4%), ricreazione e cultura (+1,1%) e servizi postali e delle telecomunicazioni (+0,4%). Diminuzioni sono invece state riscontrate nei costi per alloggio, acqua, energia elettrica, gas e altri combustibili (-1,8%), mobili, accessori e manutenzione della casa (-0,5%) e calzature e abbigliamento (-0,5%). Nel confronto mesile, ad aprile i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,1% sul mese di marzo, in particolare per calzature e abbigliamento (+1,5%), beni e servizi vari (+0,4%) e mobili, accessori e manutenzione delle case (+0,3%), mentre sono scesi per bevande alcoliche e tabacco (-0,3%, sanità (-0,2%) e ricreazione e cultura (-0,1%). (Red) Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Il ministro slovacco Ziga al vertice di presentazione della ‘Nuova Via della Seta’ a Pechino »