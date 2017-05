Amazon, il centro logistico di Sered partirà questo autunno. 1000 assunzioni in tre anni Amazon ha presentato ai media venerdì il suo futuro centro logistico di Sered (regione di Trnava) che dovrebbe avviare la sua attività questo autunno e dare lavoro a un migliaio di persone nei prossimi tre anni. Il centro di “logistica di ritorno” (reverse logistics), il terzo del genere al mondo per Amazon, si occuperà della movimentazione dei prodotti dalla destinazione finale a ritroso nella catena di distribuzione fino al produttore iniziale, o ad un nuovo soggetto, allo scopo di recuperare valore da prodotti che hanno esaurito il loro ciclo di vita. Il centro servirà tutte le filiali Amazon in Europa. Alla presentazione hanno partecipato il vice presidente Amazon per l’Europa, Roy Perticucci, e i ministri slovacchi dell’Economia Peter Ziga e delle Finanze Peter Kazimir. Ziga ha sottolineato che Amazon non ha richiesto contributi allo Stato per il progetto e che questo investimento dovrebbe contribuire a richiamare in Slovacchia altri investitori stranieri in un settore che contribuisce a diversificare l’economia slovacca dai classici settori della produzione industriale e dell’industria automobilistica. Il nuovo centro, che si trova sull’asse autostradale della D1, avrà una superficie di 60.000 metri quadrati con 1.000 dipendenti a tempo pieno per una attività su 24 ore, sette giorni a settimana. Il comune di Sered ha recentemente approvato l’intitolazione ad Amazon della strada che conduce allo stabilimento (via Amazonska), come da ‘tradizione’ del colosso americano. Perticucci ha detto che contanto su grandi numeri di forza lavoro la società ha soprattutto bisogno di piazzare le proprie sedi dove c’è un alto potenziale di lavoro e produttività. Secondo lui le condizioni salariali e i bonus offerti dall’azienda, insieme a opportunità di crescita e carriera, aiuteranno a trovare presto il personale di qualità necessario per l’inizio delle operazioni tra pochi mesi. (Red) –

