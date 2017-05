Il postcapitalismo

È giunto il momento di svoltare pagina, secondo il giornalista inglese Paul Mason. L’epoca del profitto e dello sfruttamento sta finendo. Ma sarà davvero così? [di Christian Dalenz]

Il libro Postcapitalismo. Una guida per il nostro futuro del giornalista Paul Mason (ex BBC e Channel 4) è molto ambizioso: illustrare perché il sistema capitalista neoliberale è ormai uno “zombie che cammina” e che è ormai pronta la strada per passare ad un sistema che lo rimpiazzi completamente.

Già Srnicek e Williams, autori di , avevano introdotto questa idea. Ma mentre il loro libro si manteneva su orizzonti ideali, seppur con un sostanzioso corredo bibliografico di pensiero politico e filosofico, Mason tenta di elevare il livello dell’analisi economica. Purtroppo però il livello della prassi politica suggerita appare più debole dell’apparato analitico.

Si può accettare che le argomentazioni di Mason siano sviluppate in maniera solida. Molto vasta e variegata è la letteratura a cui attinge, in mezzo alla quale predomina quella marxista; ma comunque va molto oltre questo ambito. Anticipo che non sarà possibile ricordarla tutta: ripasseremo solamente quella principale e necessaria per comprendere questo libro.

Si parte dall’analisi della crisi del neoliberismo, intesa in particolare come crisi del sistema finanziario, e la si intreccia con la teoria dei cicli di Nikolai Kondratiev, economista russo e sovietico ucciso dal regime staliniano perché le sue teorie non si accordavano con la dottrina della nomenklatura. In breve, possiamo qui spiegare che per Kondratiev il capitalismo è un sistema che funziona ad onde, dove abbiamo un susseguirsi di fasi di crescita che incontrano sempre un apice; raggiunto il quale puntualmente arriva un crollo, cui segue una fase di crisi economica più o meno profonda. In questa fase discendente solitamente vengono sviluppate le tecnologie da implementare nel sistema produttivo e che aiuteranno l’economia a tornare in fase di ascesa quando la crescita economica ripartirà. E tutto ciò avverrebbe dunque in maniera ciclica.

–

Foto cc-by-nc-sa