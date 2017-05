Il “cavolo di Stupava” riceve la denominazione di origine protetta Il cavolo acido di Stupava, quel tipo di crauti conosciuto come ‘Stupavske Zele’, che viene celebrato ogni autunno con una grande fiera nella cittadina vicino a Bratislava, di origine protetta (DOP) dell’UE, e si va ad aggiungere, nella categoria delle DOP, alla Paprika Žitava (Žitavská paprika) che si coltiva nel sud della Slovacchia. Con la denominazione di origine protetta si garantisce che la qualità e le caratteristiche del prodotto «sono legati esclusivamente ad un particolare ambiente geografico e che tutte le fasi della lavorazione sono effettuate in quella definita zona geografica», ha spiegato il ministro dell’Agricoltura Gabriela Matecna dando l’annuncio dell’accoglimento della richiesta slovacca all’UE. Il cavolo di Stupava, ha sottolineato Matecna, non simboleggia solo l’eredità dei nostri antenati che si è conservata fino ad oggi, ma anche il fatto che in Slovacchia si produce cibo gustoso, sano e di qualità. Il sindaco della cittadina Roman Maros ritiene che l’acquisizione della DOP per il cavolo di Stupava rappresenti una promozione significativa delle tradizioni della città e che questa DOP può diventare un fattore motivante per chi, prendendo spunto dall’esempio di Stupava, vuole investire per ottenere successi nel settore agricolo.

La triturazione dei cavoli – Stupava Dopo due decenni di cifre in calo, lo scorso anno la coltivazione del cavolo in Slovacchia ha segnato un miglioramento enorme, con una produzione totale di 16.800 tonnellate. In crescita di ben il 70% rispetto all’anno precedente. Il ministro ha ricordato che i coltivatori hanno la possibilità di ricevere aiuti finanziari per questa coltura nel quadro del programma di sviluppo rurale. Con questo riconoscimento diventano 2 le DOP, 10 gli alimenti IGP (Indicazione geografica protetta) e 8 i prodotti STG (Specialità tradizionale garantita) della Slovacchia. . (Red) –

Foto mkic.sk Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Stipendi nominali nell’industria cresciuti a marzo del 4,4% a oltre 1000 euro Detti e proverbi – Čo môžeš spraviť dnes, neodkladaj na zajtra »