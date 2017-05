Due vigili del fuoco muoiono a Presov nello schianto di un elicottero Un elicottero Bell 429 si è schiantato al suolo in una base militare nei pressi della città di Presov con quattro membri di equipaggio. Due vigili del fuoco, di 48 e 43 anni, sono morti nell’incidente, mentre sono sopravvissuti un pilota e un operatore che sono ricoverati in ospedale, dove sono stati sottoposti a intervento chirurgico. Le due vittime erano membri del Corpo di soccorso e dei vigili del fuoco (HaZZ) ed erano ritenuti tra i migliori istruttori della compagnia. L’incidente è accaduto nel corso di una giornata di addestramento, dove venivano svolte operazioni di routine con prove di evacuazione e salvataggio di persone da un potenziale pericolo. La caduta dell’aeromobile, sulle cui cause è stata aperta una indagine, ha avuto luogo prima delle 3 del pomeriggio, quando i soccorritori stavano svolgendo la manovra finale e stavano per ritornare alla base. Quando si è verificato il problema l’elicottero si trovava a un’altezza di un centinaio di metri. Diversi sono stati gli incidenti di elicotteri di soccorso negli ultimi anni, che hanno lasciato vittime soccorritori. L’ultimo quello vicino a Banská Bystrica lo scorso settembre, che ha lasciato quattro vittime. (Red) –

