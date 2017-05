Sario informa: imprese e investimenti Levice: nuova fabbrica, 700 posti di lavoro Il produttore tedesco di componenti per autoveicoli ZF darà lavoro a 700 persone in due località nel distretto di Levice (nella regione di Nitra). ZF Slovakia, che è tra i primi dieci migliori datori di lavoro in Slovacchia nel settore industriale, costruirà un nuovo impianto nel comune di Šahy per la produzione di ammortizzatori dove saranno impiegate 400 persone. Altri 300 posti di lavoro saranno creati nello stabilimento di Levice che amplierà la produzione. Il Gruppo ZF è uno dei maggiori fornitori del settore automobilistico a livello mondiale, specializzato in tecnologie di sicurezza attiva e passiva. Dispone di 230 filiali e 137.000 dipendenti in 40 paesi. La società persegue per i propri prodotti una “Visione Zero”, vale a dire mobilità senza incidenti o emissioni combinando tutte le tecnologie rilevanti per la sicurezza, la guida automonoma, l’efficienza e la mobilità elettrica. Nuovi progetti di investimento in tre mesi Durante i primi tre mesi di quest’anno lo stato ha approvato nove progetti di investimento che creeranno 3.600 posti di lavoro, come ha annunciato il ministro dell’Economia Peter Žiga. Se i progetti di investimento dovessero continuare ad affluire in Slovacchia allo stesso ritmo del primo trimestre, il 2017 sarà il migliore degli ultimi 6 anni. Brose a Prievidza cerca nuovi dipendenti La società tedesca Brose è alla ricerca, dopo aver completato il nuovo stabilimento per la produzione di componenti automobilistici a Prievidza, 400 nuovi dipendenti nel corso dei prossimi quattro anni. 150 di loro dovranno lavorare nel campo dell’innovazione. Brose ha attualmente più di 25.000 dipendenti in 23 paesi e due impianti in Slovacchia: Lozorno, nella regione di Bratislava e il nuovo stabilimento di Prievidza, per un totale di 280 dipendenti. Brose è specializzata in sistemi meccatronici per porte e sedili. (Fonte / ) –

