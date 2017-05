La Slovacchia turistica: il Castello di Trenčín Il castello di Trenčín, eretto su un insediamento dell’Età del Bronzo, si trova sulla cima di una rupe scoscesa di roccia calcarea, ed è la dominante della città Trenčín e della regione di Považie. Qui vissero per secoli Celti e tribù germaniche e slave. Una iscrizione latina risalente al 179 d.C. presente nel castello ricorda la vittoria della seconda legione ausiliaria dei Romani sulle tribù tedesche nella città di Laugaricio, oggi Trenčín, punto più settentrionale occupato dai Romani in questa regione. L’edificio più antico del complesso del castello è una rotonda preromanica risalente al periodo della Grande Moravia (IX secolo). Castello reale dall’XI secolo (come testimonia un documento del 1111), quando il territorio slovacco passò sotto il controllo ungherese, fu in seguito proprietà di diverse famiglie aristocratiche, e ad ogni cambio di padrone le funzioni del castello cambiavano, o venivano incrementate. […continua…] –

Foto: slovakia.travel, cc-by Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Sario informa: imprese e investimenti Stipendi nominali nell’industria cresciuti a marzo del 4,4% a oltre 1000 euro »