Occupazione: aumenti significativi in marzo per ristoranti, bar e hotel

L’occupazione in Slovacchia è aumentata in diversi settori nel marzo 2017, dicono gli ultimi dati dell’Ufficio di Statistica slovacco, con un picco su base annua segnato in particolare nella ristorazione (+9%) e nelle attività di vendita e riparazione di veicoli a motore e nel settore alberghiero (entrambi +8,5%). Aumenti annui sono stati registrati anche nel settore ICT (+6,5%), nei trasporti (+4%), nella vendita al dettaglio (+3,5%), nei servizi di mercato selezionati (+3,3%), nel settore manifatturiero (+2,6%) e nel commercio all’ingrosso (+1.7%).

I tassi medi di occupazione nei primi tre mesi del 2017 sono aumentati rispetto all’anno precendente in particolare nell’alberghiero (+8,3%) e ristorazione (+8,1%), nella vendita e riparazione di autoveicoli (+7,8%), nei servizi di mercato selezionati (+5,8%), nei servizi di trasporto e stoccaggio (+5,1%), nell’IT (+4,9%), nel commercio al dettaglio (+3,8%), nell’industria manifatturiera (+2,7%) e nelle vendite all’ingrosso (+2%). Gli unici cali del trimestre si sono visti nelle costruzioni (-0,1%).

(Red)

