Detti e proverbi – Čo môžeš spraviť dnes, neodkladaj na zajtra Cari lettori e appassionati di detti e proverbi slovacchi, nel mese di maggio si festeggia anche la Festa del Lavoro, così i proverbi e i detti di maggio avranno come tema il LAVORO. Devo ammettere che la varietà dei detti slovacchi relativi al lavoro è sorprendente, ve ne riporto i più conosciuti e alcune varianti popolari. Aká práca, taká pláca. “Com’è il lavoro, così è il compenso.” Se una volta era vero, oggi lo è molto meno, e non devo essere io a spiegarvi il perché. Perciò meglio non pronunciarlo quando state per pagare qualcuno, altrimenti potreste sentirvi ridere in faccia. Najprv práca, potom pláca. „Prima il lavoro, dopo il compenso.“ Effettivamente anche questo non è più del tutto vero, la odierna società che si basa sulle amare esperienze commerciali ritiene corretto il pagamento anticipato per un lavoro non ancora svolto, in quanto il pagamento potrebbe essere a rischio. Una pratica commerciale molto di moda in Slovacchia. E un altro proverbio fuori moda. Práca chvatná, málo platná. Questo proverbio invece non invecchierà mai: „Il lavoro sbrigativo è poco valido“, meglio fare le cose in modo accurato perché il risultato sarà migliore. Čo môžeš spraviť dnes, neodkladaj na zajtra. “Non rimandare a domani quel che puoi fare oggi.” Sul tema c’è anche una filastrocca che imparano i bambini: Zajtra, zajtra, len nie dnes, vraví každý lenivec. „Domani, domani, solo non oggi, dice ogni pigrone.“ Conosco due varianti moderne di questi detti, in italiano diventando quasi un avvertimento “Non fare oggi quello che puoi fare domani” e in slovacco si trasforma in uno stoico Čo môžeš spraviť dnes, odlož na pozajtra a máš dva dni voľna, “Quel che puoi fare oggi rimandalo a dopodomani e hai due giorni di festa”. Entrambe le varianti – sia quella italiana sia quella slovacca – sono, chissà perché, molto più popolari del detto originale. Usateli con parsimonia, sennò il prodotto interno lordo non crescerà mai! Komu sa nelení, tomu sa zelení. Ecco un detto che mi è veramente difficile da tradurre. Se il significato è semplicemente “Chi si dà da fare, ottiene i risultati desiderati”, la versione slovacca è spettacolare, dal punto di vista linguistico. Senza stancarvi con la prima parte della frase, addento allegramente la seconda: zeleniť sa significa verdeggiare, perciò anche qui sentiamo chiaramente l’origine contadina del detto, solo chi lavora la terra sa che per fare “verdeggiare” le piante ed arrivare al raccolto prima bisogna seminare e poi curare le culture, è un processo lungo e non scontato. Perciò il detto dice letteralmente ”Per chi non è pigro, gli verdeggerà”. In Cecoslovacchia il verbo verdeggiare, zeleniť sa, aveva anche un significato del tutto diverso: si riferiva al colore della banconota da 100 corone cecoslovacche che era appunto verde. Anche se oggi avrebbe valore solo di un paio di Euro, una volta ci si potevano fare davvero grandi cose, come per esempio: comprare cento palline di gelato o trentatre litri di latte intero, oppure cento litri di semi di zucca (sì, i semi di zucca, quelli mangiati come snack, si comprano tutto’oggi a litri), o anche vedere al cinema cinquanta film con i partigiani o anche fare trenta giri di giostra. Quando uno diceva „non mi verdeggia niente nel portafoglio“ era chiaro che… „era al verde“! Molto simpatica la canzone di gruppo storico TEAM, intitolata PRIEVAN V PEŇAŽENKE, „La corrente nel portafoglio“ che dice: […]Ja som odborník na všetky meny

Mne sa v peňaženke nič nezelení Môžeš kámo snáď

dvacku požičať

vrátim ti ju nabudúce rád

Možno… […] Io sono un esperto di tutte le valute Non c’è niente che verdeggi nel mio portafoglio Amico, forse potresti Prestarmi un foglio da venti Te lo renderò volentieri la prossima volta Forse… (Michaela Šebőková Vannini ― vedi ) –

