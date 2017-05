Le imprese contro le misure sociali del governo, minacciano il ritiro dal tripartito

La Confederazione delle associazioni dei datori di lavoro (AZZZ) e l’Unione repubblicana dei datori di lavoro (RUZ) hanno espresso numerose riserve riguardo al pacchetto di misure sociali proposte dai partiti governativi la scorsa settimana, che ritengono rispondano a criteri populisti e che, dicono, avranno serie conseguenze. Le due organizzazioni hanno anche indicato lo stato critico del dialogo tra le parti sociali, una cosa non certo nuova, e hanno dichiarato di voler riconsiderare la loro partecipazione ai prossimi colloqui trilaterali.

«Siamo preoccupati per misure da adottare che peggiorano l’ambiente imprenditoriale», ha detto il vice presidente di RUZ Lubos Sirota, e delle quali veniamo a conoscenza solo attraverso i media. Quando sono in gioco questioni gravi che sono normalmente oggetto di trattativa tra le parti sociali, come la discussione di misure del Codice del Lavoro, «è una cosa assurda essere lasciati all’oscuro e leggerle sui giornali», ha detto, avvertendo che oggi l’economia continua ad andare bene, ma se un giorno dovesse fermarsi queste misure darebbero grossi problemi.

Simili le dichiarazioni del numero due di AZZZ, Rastislav Machunka, che ricorda come le aziende siano preoccupate per un peggioramento delle condizioni di impresa in un momento in cui tutto sommato l’economia sta facendo bene, con l’occupazione in crescita e così i salari e la produttività del lavoro. Ma questi aumenti sono legati e dipendenti dal mercato, non da misure governative o attività sindacali che porterebbero a una crescita dei costi del lavoro.

Il pacchetto sociale di cui si sta parlando include un aumento più rapido del salario minimo, un incremento dei compensi per il lavoro notturno e nel fine settimana, contributi per i lavoratori pendolari e un periodo di aspettativa pagato di dieci giorni per i padri dopo la nascita di un figlio. Tra i provvedimenti in lavorazione anche l’introduzione della tredicesima mensilità obbligatoria.

