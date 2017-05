Aprile record all’aeroporto di Bratislava, col numero di passeggeri più alto dal 2010

Nel mese di aprile l’aeroporto di Bratislava ha superato le statistiche degli ultimi 8 anni per numero di passeggeri, con 120.323 persone in arrivo o partenza, che portano il totale nei quattro mesi del 2017 a oltre 418mila viaggiatori, numero simile a quello dello scorso anno.

Le merci passate dall’aeroporto in aprile sono state pari a 1.687 tonnellate e il numero di voli registrato è stato di 1.831 movimenti tra partenze e atterraggi. Nel quadrimestre i voli cargo hanno trasportato il 2% di merci in più su base annua, mentre nel complesso i voli sia passeggeri che merci risultano in flessione di due punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2016.

Le prime 5 destinazioni più popolari di viaggio nei primi quattro mesi di quest’anno sono per e da Londra-Stansted, Dublino, Mosca-Vnukovo, Milano-Bergamo e Berlino.

