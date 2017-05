Il treno è più veloce ed ecologico dell’aereo

Secondo una ricerca condotta dalla piattaforma di viaggio , il treno risulta essere un mezzo di trasporto più veloce e più ecologico rispetto all’aereo. La ricerca mette in evidenzia 15 tratte in Europa nelle quali il trasporto su rotaia consente di ridurre il tempo di viaggio e le emissioni di Co2 in confronto a quello in alta quota. Tra le più tratte convenienti c’è la Milano – Zurigo, dove chi viaggia in treno arriva con 15 minuti di anticipo e permette di risparmiare 102 kg di Co2. Il treno è più vantaggioso dell’aereo anche sulla Milano – Roma, percorsa in treno in un’ora e 6 minuti in meno rispetto all’aereo, a fronte di un risparmio di 89 kg di anidride carbonica. E se tra Roma e Venezia i tempi di viaggio sono quasi equivalenti (uno scarto di 3 minuti in media a favore del trasporto ferroviario), il treno consente di risparmiare 78 kg di CO2 e 29 litri di benzina.

Foto CC0