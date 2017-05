HB Reavis si espande a Londra con un nuovo complesso in centro Lo sviluppatore immobiliare slovacco HB Reavis ha confermato l’acquisizione della sua quarta struttura di uffici a Londra. Si tratta del vecchio complesso di degli anni ’60, conosciuto anche come One Waterloo, nel South Bank della capitale britannica, vicino a Waterloo Station e non lontano dal London Eye, comprato per oltre 250 milioni di sterline. HB Reavis riqualificherà l’area con due edifici, uno di 29 e l’altro di 11 piani, con 88.000 mq di superficie, dove saranno uffici, spazi commerciali e 142 appartamenti. Il progetto è dello studio architettonico di sir David Chipperfield, già collaboratore di Norman Foster e Richard Rodgers, vincitore nel 2007 del prestigioso premio Stirling di architettura. L’acquisizione è in linea con il piano di HB Reavis di posizionare un terzo delle sue attività commerciali a Londra entro il 2019. (Red) Foto eriwst@flickr Facebook

