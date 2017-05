Alla Notte della Letteratura 2017 anche Calvino con le sue città invisibili

Il 10 maggio a partire dalle ore 18:00 a Bratislava ed in altre città della Slovacchia si svolge la Noc literatúry 2017 (Notte della letteratura), evento che mira alla promozione della letteratura europea in particolare, tramite letture di brani di romanzi tradotti in slovacco.

Quest’anno l’Italia sarà rappresentata da un’opera eccezionale sotto molti punti di vista. Nonostante la prima uscita del libro risalga (in Italia) al 1972, la recente pubblicazione della traduzione slovacca propone un concetto completamento nuovo, definito dalla stessa casa editrice Artforum come un gioiello letterario, grafico e tipografico. Nel leggendario libro di Italo Calvino “Le città invisibili”, tradotto da Stanislav Vallo, illustrato da Daniela Olejnikova e con veste grafica di Palo Balik, le città hanno nomi femminili. L’opera riporta descrizioni suggestive delle strade, dei tetti, delle finestre, delle persone, dei profumi e dei rumori… e ne fa delle città esotiche e allo stesso tempo familiari. Città in pietra e comunque in continuo cambiamento. Città che crescono, che divorano tutto quello che le circonda, anche l’uomo stesso. Città che ha visitato (o forse no?) Marco Polo durante le sue missioni diplomatiche e l’esploratore-commerciante veneziano ha raccontato all’imperatore Kublai Khan nell’accogliente ombra dei giardini della sua corte. Le letture dalle Città invisibili saranno (sulla terrazza di My-Tesco, Kamenné námestie 1A, con accesso dall’ingresso di servizio dal parcheggio su via Rajská) dalla voce dell’attore .

Il libro di Italo Calvino verrà letto anche nelle altre città in cui si svolge la Notte della letteratura: Banská Bystrica,Banská Štiavnica, Kežmarok, Košice, Martin, Poprad, Senec, Trnava, Žilina. La manifestazione è coordinata dal Centro Ceco di Cultura in collaborazione con le sezioni culturali delle maggiori Ambasciate europee operanti in questo Paese.

Questi sono gli autori che saranno letti quest’anno:

– Peter Macsovszky (Slovacchia)

– Cristina López Barrio (Spagna)

– Italo Calvino (Italia)

– Marek Šindelka (Repubblica Ceca)

– Alexander Münninghoff (Paesi Bassi)

– Andrzej Sapkowski (Polonia)

– Anne Provoost (Belgio)

– Jenny Erpenbeck (Germania)

– Karl-Markus Gauss (Austria)

– Leila Slimani (Francia)

– Péter Esterházy (Ungheria)

– David Grossman (Israele)

– Orhan Pamuk (Turchia).

Maggiori info sul sito ufficiale oppure .

Per la lettura di Calvino info .

(Red)