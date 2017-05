Per i turisti una nuova Bratislava Card valida in città e nella regione È disponibile dall’1 maggio 2017 la nuova carta sconto “Bratislava CARD city & region” che consente a turisti nazionali e stranieri di ottenere sconti e vantaggi su numerosi servizi e attività sull’intero territorio regionale. La nuova iniziativa, che amplia le potenzialità della Bratislava city card a dieci anni dal suo lancio, è il risultato di una stretta cooperazione tra regione e comuni in un’area nel complesso limitata dove si è riusciti ad ampliare la gamma di attrazioni sostenendo in tal modo l’attrattività complessiva della regione che ha registrato negli ultimi anni, come del resto tutto il Paese, record di movimenti turistici. Con il nuovo prodotto, che avrà la stessa grafica (rinnovata lo scorso anno) della Bratislava city card con la sola aggiunta della scritta “city & region”, saranno garantiti agli utilizzatori oltre 120 sconti, una quantità di convenienza mai raggiunta prima. Tra i vantaggi, ingressi scontati o gratuiti a diverse attrazioni, visite guidate a tema, sconti in ristoranti e alberghi, ingresso a 12 musei e gallerie, tour della città sul trenino turistico Presporacik Oldtimer, tour gratuiti in 8 lingue e trasporti omaggio in tutta la regione di Bratislava. Nel 2016 la carta turistica della capitale ha visto una crescita delle vendite del 30%, il che ha aumentato l’interesse anche dei partner privati nell’essere parte del progetto. La carta, in distribuzione da pochi giorni, permette di avere vantaggi, oltre che nella capitale, anche ad esempio per escursioni sui vicini Piccoli Carpazi, tra boschi, castelli e cantine nei distretti di Modra e Pezinok, o approfittare delle tante offerte nel comprensorio dei laghi artificiali di Senec. Il pubblico cui si rivolge il prodotto è quello dei visitatori, sia slovacchi che stranieri, che viaggiano anche con famiglia e bambini o minori al seguito. La Bratislava CARD è in vendita presso i centri di informazioni turistiche (in via Klobučnícka 2 in centro storico o all’aeroporto) e presso una rete di partner affiliati tra i quali le biglietterie del sistema del trasporto integrato regionale e una serie di hotel convenzionati. È disponibile in tre tagli, da uno, due o tre giorni al costo di 15, 17 o 19 euro. È nel frattempo in fase di preparazione una applicazione mobile che permetterà di acquistare la carta e usarla in forma digitale per ottenere gli sconti. Tagli della Bratislava CARD city & region:

1 giorno: 15 €

2 giorni: 17 €

3 giorni: 19 € La carta, che è nominativa e non trasferibile, si può utilizzare fino alla mezzanotte dell'ultimo giorno di validità e con essa viene consegnata una che illustra tutti gli sconti e gratuità. Per l'uso sui mezzi di trasporto pubblico (gratuiti nelle zone 100 e 101), la carta è valida rispettivamente per 24, 48 o 72 ore dal momento dell'emissione, compresi bagagli e linee notturne. Per l'acquisto della carta online andare . La carta può comunque essere attivata solo di persona presso quattro punti di ritiro. Per maggiori informazioni: . (Red)

