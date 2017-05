Aiuti allo sviluppo: la Slovacchia sotto gli obiettivi, ha speso 99 milioni nel 2016 Quasi 100 milioni di euro sono stati inviati dalla Slovacchia in aiuti allo sviluppo nel 2016. Le somme maggiori sono state destinate all’Ucraina, al Kenya e alla Moldavia. Secondo le informazioni pubblicate dal Ministero degli Affari esteri ed Europei mercoledì, gli aiuti allo sviluppo sono aumentati del 27% su base annua a 99,397 milioni di euro lo scorso anno, soprattutto nelle risorse indirizzate alle organizzazioni internazionali, di cui 80 milioni per programmi multilaterali e 19 per programmi bilaterali. La Slovacchia tuttavia rimane ancora al di sotto degli obiettivi cui il governo si è impegnato a livello UE, ha fatto sapere il ministero. Dopo il 2004, quando entrò nell’UE, la Slovacchia si impegnò a spendere lo 0,17% del Reddito nazionale lordo (RNL) per aiuti allo sviluppo entro il 2010 e allo 0,33% entro il 2015. In realtà ha speso solo lo 0,103% del RNL. Per recuperare il tempo perso il governo dovrebbe stanziare 126 milioni di euro in aiuti allo sviluppo nel 2017, dice il ministero. (Red) Facebook

