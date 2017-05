Mondiali di hockey su ghiaccio 2017, la Slovacchia affronta l’Italia al primo incontro Inizia oggi la fase finale del Campionato mondiale di hockey su ghiaccio maschile 2017 che si svolge a Parigi, in Francia e Colonia, in Germania. La nazionale della Slovacchia, che in passato ha raggiunto traguardi importanti e ha vinto l’oro nella competizione nel 2002, al momento non è ai suoi massimi e rischia di fare una brutta figura tra i sedici partecipanti. Secondo molti osservatori saranno decisive le prime partite che la nazionale slovacca giocherà a partire dal 6 maggio, quando affronta l’Italia (partita fissata alle 16:15 GMT + 2) a Colonia. Nel gruppo A della fase a gironi di cui è parte come testa di serie numero 8, sono presenti anche quattro ossi duri come Russia, Germania, Stati Uniti e Svezia. La Slovacchia avrà filo da torcere per riuscire a infilarsi tra le quattro squadre che proseguono il torneo nei quarti di finale a eliminazione diretta. Lo stesso mister, Zdeno Ciger, alla sua seconda avventura al campionato mondiale come allenatore, ha detto chiaro che «dobbiamo concentrarci soprattutto sulla prima partita», perché una vittoria può aiutare da subito i giocatori a entrare in una condizione mentale vincente. Per diverse ragioni a questo torneo non saranno presenti gli slovacchi che giocano nella NHL, ma solo quelli che giocano nei campionati nazionali della Repubblica Ceca (14), Slovacchia (3), Svezia (2), Finlandia (1) e nella KHL russa (5). L’unico giocatore che ha già partecipato a un mondiale (nel 2010 sempre in Germania) è il capitano della nazionale Vladimir Dravecky. Allora la squadra concluse al dodicesimo posto. Il più giovane nel roaster ha 21 anni, il più vecchio 35, il più alto 196 e il più basso 176. Secondo il quotidiano Hospodarske Noviny le quotazioni della squadra nazionale nel campionato sono tra le più basse della sua storia, una cosa di cui anche i giocatori sono consapevoli. Alla competizione dello scorso anno il 76% dei giocatori pensava che la squadra slovacca non sarebbe riuscita a passare la fase iniziale delle qualificazioni. Quest’anno la quota di giocatori che pensano che non riusciranno ad accedere ai quarti di finale è salita molto, al 96%, soprattutto a causa dell’assenza delle stelle che giocano nel campionato nordamericano NHL e delle prestazioni poco convincenti nelle partite amichevoli preparatorie. Ma i miracoli sono sempre possibili, dice HN, e chi crede fermamente nella formazione messa in campo dall’allenatore Zdeno Ciger potrebbe anche guadagnare cifre ragguardevoli. Scommettendo 100 euro sulla Slovacchia come vince trionfatrice del campionato, si possono guadagnare 8.000 euro.

Zdeno Chara dedicava l’argento 2012 al compagno Demitra (maglia 38) Il più grande successo per l’hockey slovacco furono i campionati di Göteborg, in Svezia nel 2002, dove la Slovacchia vinse la medaglia d’oro sconfiggendo la Russia 4-3. Nel carniere della nazionale sono anche due argenti (2000 e 2012) e un bronzo (2003). Dopo l’argento del 2012, tuttavia, la Slovacchia si è piazzata ottava l’anno dopo e poi nona per tre edizioni di fila, venendo eliminata nella fase preliminare a gruppi delle finali. I giocatori slovacchi competono con i colori nazionali soltanto dal 1993, prima erano inquadrati nel team della Cecoslovacchia. Il primo campionato mondiale a cui hanno partecipato è quello del 1996. Tra le file slovacche non apparirà il numero di maglia 38, che fu ritirato nel 2011 a seguito della morte del suo detentore, Pavol Demitra, nell’incidente aereo che sterminò l’intero team russo in cui giocava, il Lokomotiv Yaroslav. Queste le sette partite del preliminare del Gruppo A: 6 maggio (sabato) ore 16:15 GMT + 2, Slovacchia – Italia

7 maggio (domenica) ore 20:15 GMT + 2, Slovacchia – Lettonia

9 maggio (mercoledì) 20:15 GMT + 2, Slovacchia – Danimarca

10 maggio (mercoledì) 20:15 GMT + 2, Slovacchia – Germania

13 maggio (sabato) 16:15 GMT + 2, Slovacchia – Russia

14 maggio (domenica) 16:15 GMT + 2, Slovacchia – USA

16 maggio (martedì) 12:15 GMT + 2, Slovacchia – Svezia Il programma completo dei campionati . (La Redazione) –

