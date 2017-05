La Giornata dell’Europa 2017 a Bratislava Il 9 maggio sulla piazza Hlavné Námestie a Bratislava avrà luogo la manifestazione “Giornata dell’Europa” (Deň Európy v Bratislave), evento promosso dalla Rappresentanza della Commissione Europea di Bratislava, con la collaborazione di Istituti di Cultura ed Ambasciate tra cui il l’Istituto Italiano di Cultura. L’evento ha lo scopo di promuovere e celebrare l’Unione Europea in occasione del 67° anniversario della “dichiarazione Schuman” pronunciata dal ministro degli Esteri francese Robert Schuman nel 1950 con la quale fu avviato il processo di integrazione degli Stati europei e la fondazione dell’Unione europea. La manifestazione a Bratislava avrà luogo dalle ore 10:00 alle 22:00, con la presenza di stand per ogni istituzione o ente partecipante (ambasciate, istituti culturali), e diverse attività con cui i cittadini potranno conoscere meglio altre culture e realtà. Dalle 16:45 comincerà lo spettacolo musicale del palco principale dove si terranno diverse esibizioni, la principale delle quali sarà quella dei gruppi musicali Tolstoys (alle 17), Puding Pani Elvisovej (alle 18.45) e Korben Dallas (alle 20.45). L’Istituto Italiano parteciperà all’evento con il proprio stand. Info sul o su . (Red) Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Uniforum, l’associazione per gli slovacchi che vogliono studiare in Italia La ricchezza nascosta nei paradisi fiscali uno schiaffo a uguaglianza e democrazia »